Il Napoli vuol rinforzare la difesa e mette nel mirino i titolari della Fiorentina

In vista della prossima stagione il Napoli di De Laurentiis vuol rinforzare la propria retroguardia, a maggior ragione se dovesse partire una colonna come Koulibaly. Secondo Il Corriere dello Sport Stadio il club partenopeo ha individuato due validi sostituti nella pacchetto difensivo della Fiorentina: German Pezzella e Nikola Milenkovic. Il capitano viola ed il compagno di reparto serbo sono due profili che piacciono molto alla dirigenza azzurra in quanto ritenuti abili nel gioco aereo e nell’uno contro uno. Un altro nome accostato al Napoli è quello Jan Vertonghen (SCHEDA), il difensore belga del Tottenham che piace a molti club di Serie A tra cui la stessa Fiorentina.