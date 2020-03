Il Napoli fa la spesa a Verona, ma il sogno rimane Castrovilli

La Gazzetta dello Sport si concentra sui piani del Napoli, che, dopo Rrahmani e l’affare sfumato per Amrabat, guarda ancora in casa dell’Hellas e punta Kumbulla già da tempo e Pessina, giovane scuola Atalanta che sta attirando su di sé molte attenzioni. Ma il grande sogno gioca a Firenze: Castrovilli, per il quale è già stata respinta un’offerta di 40 milioni. De Laurentiis non si fa scoraggiare, però la trattativa, assicura la Rosea, rimane molto complicata.