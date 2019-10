Il muro Caceres protegge Drago: così il polacco è spettatore non pagante (o quasi)

Dragowski inoperoso. Il portiere della Fiorentina non si è sporcato i guantoni lunedì a Brescia, e il merito è della difesa. La Nazione in edicola oggi esalta le doti di Martin Caceres, arrivato a Firenze in sordina ma adesso padrone della zolla di sinistra del terzetto arretrato. Evidenti le differenze tra le prime due giornate e le altre, con Caceres titolare. Pradè ha seguito per molto tempo il Pelado, primatista di recuperi nell’ottava giornata con 25, più di chiunque altro. Dragowski sorride, anche perché tiene la porta imbattuta da 180 minuti con media interventi a partita bassissima, cosa rara nella sua carriera (si pensi alla parentesi di Empoli). Adesso la Lazio, che non porta bene al giovane polacco: ci sarà spazio per il riscatto.