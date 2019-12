Il mondo ribaltato di Chiesa e Vlahovic: le sliding Doors che possono cambiare la stagione viola

Repubblica in edicola oggi si sofferma su Chiesa e Vlahovic. La partita contro l’Inter è cambiato quando Montella ha tolto il primo per fare spazio al secondo. Dusan ha trovato il gol vittoria ed è corso ad abbracciare l’allenatore che sempre creduto in lui. Federico invece sta vivendo un momento difficile, non solo a livello mentale ma anche fisico per il recente infortunio e per i colpi ricevuti nella gara contro l’Inter. Intanto la stagione della Fiorentina può cambiare grazie alla loro sostituzione.