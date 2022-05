Il momento della verità: stasera la Fiorentina all’esame di San Siro

Fiorentina all'esame in casa del Milan capolista dopo due sconfitte: è il momento della verità a 4 giornate dalla fine

Il gruppo viola è sull’orlo di un’impresa dopo essersela intestata per piazzamento costante nelle zone medio-alte. Anche se - scrive La Nazione - Salernitana e Udinese hanno restituito l’immagine di una Fiorentina molto più fragile e orizzontale rispetto ad un gruppo in crescita per consapevolezza e confidenza con gli automatismi. Dalla semifinale contro la Juve un calo generale e alcuni errori individuali che possono capitare, dopo una stagione vissuta sempre alla massima concentrazione. Un peccato - prosegue il pezzo - che facciano la differenza ora, quando i risultati sono davvero decisivi. E poi ancora lo stallo dei giocatori che dovrebbero aggiungere qualità nell’uno contro uno. Tutto questo messo insieme ha complicato la vita e ora il calendario è parecchio in salita per i viola. Stasera a casa del Milan capolista, poi a Firenze la Roma, prima di traslocare a Marassi con la Sampdoria e chiudere al Franchi con la Juventus.