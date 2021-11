Il Milan si avvicina: corsa contro il tempo per Gonzalez

Probabilmente Gonzalez sarà convocato, ma non potrà essere al massimo

Ieri è arrivato il via libera per la ripresa dell'attività fisica dopo i test medici effettuati al Gemelli di Roma. Intorno alle 14 età già al centro sportivo. Probabilmente, si legge, sarà convocato, ma non certamente non potrà essere al massimo. Intanto Sottil, Saponara e Callejon durante la sosta hanno sempre lavorato al centro sportivo, sono pronti e sperano di essere negli undici.