Il Milan cerca un baby bomber. Che non sarà l’inavvicinabile Vlahovic

La richiesta viola non consente ai rossoneri di pensare seriamente al serbo

Su La Gazzetta dello Sport si parla delle strategie di mercato in attacco del Milan:

"Baby bomber La ricerca di nuovi gol non si fermerà qui: la società investirà su un baby bomber, un attaccante da acquistare e valorizzare a San Siro. Difficilmente sarà Vlahovic: si à già “valorizzato” abbastanza alla Fiorentina, i 60 milioni richiesti dai viola lo rendono al momento inavvicinabile. Una soluzione meno impegnativa ma altrettanto interessante porta a Kaio Jorge, brasiliano del Santos, classe 2002, 15 gol in 73 presenze. Il contratto in scadenza il 31 dicembre permetterebbe di evitare spese folli: piace anche al Napoli".