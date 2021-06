Il Milan cerca un attaccante: Vlahovic nel mirino, ma l’ostacolo è il prezzo

Vlahovic piace al Milan, freddato dal rinnovo a sorpresa di Giroud con il Chelsea

Il Milan andrà alla ricerca di un attaccante da affiancare a Ibrahimovic nel prossimo mercato estivo. L'obiettivo numero uno era Giroud, ma ieri il francese ha rinnovato unilateralmente il contratto con il Chelsea spiazzando così il club rossonero. Tra le alternative al centravanti dei Blues - spiega La Gazzetta dello Sport - c'è anche Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il serbo, si legge, resta il preferito perché perfettamente rispondente alla strategia aziendale. E' stato il primo classe 2000 a segnare almeno 20 gol in A ed è stato uno dei quattro nati a partire dagli anni 2000 ad aver centrato quota 20 (21 a fine stagione) in tutti i cinque principali tornei europei. L'ostacolo più ingombrante resta la valutazione che ne fa la Fiorentina: almeno 60 milioni .

Le altre due idee del Milan sono Arek Milik, 27 anni, nel Napoli tra il 2016 e il 2021, e Gianluca Scamacca, 22 anni. Il primo a Marsiglia è tornato stabile sul piano fisico. Ha segnato 9 gol in Ligue 1. E' in prestito dal Napoli fino all'estate 2022 con obbligo di riscatto francese. Per quanto riguarda il secondo, il Milan dovrebbe trattare con il Sassuolo, titolare del cartellino, che non concederà sconti. Tra i baby da segnalare anche la candidatura di Raspadori del Sassuolo, rivelazione tanto da essere convocato da Mancini per gli Europei.