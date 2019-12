Il mercato si avvicina: apertura Banega, Politano fa di nuovo capolino

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa il punto su due possibili obiettivi di mercato per la sessione di gennaio, Ever Banega (SCHEDA) e Matteo Politano (SCHEDA). Il primo è qualcosa di più di una semplice idea: Pradè ci sta lavorando da tempo a fari spenti, e l’affare potrebbe veramente concretizzarsi, regalando a Montella un’alternativa di livello ai tre titolari in mediana. L’Aeroplanino ha già allenato Banega a Siviglia, lo conosce bene e lo avrebbe richiesto al suo DS. Ballano 2-3 milioni, il contratto è in scadenza e all’orizzonte non c’è nessun rinnovo. Inoltre c’è il gradimento del giocatore. I costi sarebbero contenuti, a differenza di quel che avverrebbe con Dennis Praet (SCHEDA). Per Politano, invece, c’è un ritorno di fiamma, ma nessun aggiornamento consistente.