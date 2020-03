Il mercato ai tempi del Coronavirus: Chiesa, rinnovo in modalità web

Il calciomercato ai tempi del Coronavirus. Al posto di appuntamenti ’dal vivo’, blitz in questa o quella città, incontri all’autogrill, ecco che gli scambi di mail, i collegamenti via Skype e l’ormai consolidata abitudine delle call-conference, diventano il modo che la Fiorentina, nelle figure di Barone e Pradè, utilizzeranno per accendere la fase di avvicinamento al prossimo mercato, con l’obbietivo – sia chiaro – di tornare alle strette di mano e le firme attorno al tavolo, non appena il mondo del pallone (come tutta l’Italia) potranno tornare alla normalità.

L’operazione Chiesa – scrive La Nazione -dovrebbe comunque avviarsi a breve e magari proprio nei giorni di questo lungo stop al campionato. E’ chiaro che l’ incontro fra il giocatore e i dirigenti potrà avvenire ’dal vivo’ e comunque al tavolone della sala riunioni con una distanza (non quella economica o di obiettivi stagionali) che rispetti la non promiscuità dettata in questi giorni di emergenza. Poi, appunto, la situazione potrebbe evolversi con contatti via mail e azioni – come quelle del rappresentante di Federico – nei confronti di Enrico Chiesa o dello stesso Commisso (che comunque è negli Stati Uniti) attraverso il web, la posta certificata o le videotelefonate.