Il mental coach: “Rinvio? Alzare gli standard in allenamento e guardare alle prossime gare”

Allenarsi per poi sapere di non giocare a 5-6 ore dalla partita oppure allenarsi e non sapere se si gioca: come si gestisce tutto ciò mentalmente prima ancora che atleticamente? Il Corriere dello Sport – Stadio l’ha chiesto al mental coach Roberto Civitarese: “Lo sforzo negli allenamenti finalizzato alla gara fatto e l’incertezza relativa al prossimo impegno sono due componenti che mi portano senza dubbio ad abbassare la tensione. Può essere utile guardare più avanti e focalizzarsi sui traguardi fissati a suo tempo per la fine della stagione”. Serve quindi alzare alzare il livello tecnico e focalizzarsi sul prossimo appuntamento per alzare gli standard individuali: per l’esperto se sale il livello individuale può guadagnarne tutta la squadra.