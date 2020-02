Il laboratorio di Beppe: Vlahovic e una crescita con precedenti illustri

L’idolo di Dusan Vlahovic è Ibra, non è ma stato un mistero, fin da quando lui e Milenkovic giocavano al Partizan. Ma l’amore è uno solo, il pallone. E anche quando la sfera sembrava avergli voltato le spalle, dopo le valanghe di gol in Primavera, non si è mai arreso. Più volte è stato richiamato alla calma, al controllo della sua smania di gol, ma adesso il numero delle marcature sta salendo in maniera costante. Un dato: Chiesa, per segnare 6 reti, ha impiegato 50 tiri, mentre Vlahovic solo 29, giocando 823 minuti in meno, nove partite. Tre doppiette, reti meravigliose contro Napoli e Inter.

Iachini ci crede tantissimo, continua La Repubblica, e vuole lavorare su di lui come ha lavorato su Icardi, Dybala, Belotti. I movimenti vengono studiati dopo ogni allenamento, gli atteggiamenti plasmati ventiquattr’ore al giorno. Commisso stravede per lui, lui corre, e parecchio, sempre col pallone tra i piedi.