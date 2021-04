Da giovane promessa a macchina da gol, Dusan Vlahovic ha avuto una crescita davvero impressionante. Ne parla in Corriere dello Sport nella sua edizione odierna e analizza come il centravanti serbo sia sempre più al centro di voci di mercato. Dal Liverpool al Real Madrid, le piazze di mezza Europa sono pronte ad accaparrarselo a suon di milioni. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2023, non c’è fretta, ma in casa Viola dovranno sbrigarsi per non ripetere il doloroso errore fatto con Federico Chiesa. Con la consapevolezza, però, che intorno a Dusan dovrà essere costruita una squadra di livello.

Vlahovic, nel frattempo, continua a far parlare di sé con i gol. Dal 16 dicembre, nella nostra Serie A, sono soltanto due i calciatori che hanno segnato più di lui: Cristiano Ronaldo e Luis Muriel, non proprio due sprovveduti. Il faccia a faccia con CR7 è in programma per il 25 aprile, mentre, la sfida con Muriel andrà in scena domenica prossima. Il numero nove Viola ha una media gol invidiabile: dal rigore contro il Sassuolo si parla di una rete ogni 126 minuti. Numeri da capogiro per un ragazzo di soli ventun’ anni. E proprio tra i ventunenni europei si trova alle spalle del solo Haaland. Non male per un ragazzo che pare non avere limiti alle ambizioni.