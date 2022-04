Il grande dubbio e il ritorno di Terracciano: in porta non si scherza più

Niente più scherzi in porta, adesso sarà Pietro Terracciano a difendere i pali viola. Futuro? Per ora un rebus, ma Dragowski ha il destino segnato

"Ma perché in Coppa Italia ha giocato Dragowski ?". Questo, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe il grande dubbio che attanaglia la mente dei tifosi viola. Una scelta facile da criticare dopo l'errore, ma anche capibile visto che a Napoli è stato proprio il polacco a partire titolare. Adesso però, non c'è più tempo per i dubbi perché l'Europa si avvicina sempre di più.

Infatti, le gerarchie della porta viola sono chiare. Sarà Pietro Terracciano a difendere la squadra in questo finale della corsa europea. Un punto di riferimento per tutta la stagione. Mai una parola fuori posto, soltanto prestazioni serie e degne di un portiere titolare per una squadra che lotta per grandi obiettivi. Invece il futuro di Dragowski è segnato. Contratto in scadenza nel 2023 e nessun rinnovo. Il suo futuro sarà lontano da Firenze e Commisso dovrà cercare un altro portiere, ma intanto il numero 1 viola si chiama Terracciano e sarà difficile spodestarlo.