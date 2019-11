Nel gergo della danza un Gran Jeté è un salto molto alto per passare da un piede all’altro, simile ad una spaccata in aria. Lo stesso che ha compiuto Gaetano Castrovilli negli ultimi dodici mesi. Dalla B alla A, dalla prima chiamata in Under 21 alla Nazionale maggiore. Così il Corriere Fiorentino esalta il neo azzurro: per il centrocampista una chiamata ormai inevitabile, che corona un’ascesa da brividi. La convocazione di Mancini era nell’aria, ma l’emozione nella tarda serata di giovedì è stata forte e l’ha voluta condividere con la famiglia e gli amici più cari. E anche Commisso si è voluto complimentare al telefono. L’occasione per staccare un biglietto per gli Europei diventa ghiotta, anche se la missione è complicata: Verratti, Jorginho, Barella, Sensi, Pellegrini, Bernardeschi, Cristante, Zaniolo e Tonali i concorrenti diretti, a cui il gioiellino viola risponderà con le prestazioni.