Il gol di ieri complica Kouamé al Torino, Conti in chiusura. No dell’Udinese per un attaccante

Aggiornamento di mercato direttamente dalle pagine de La Nazione. Il vuoto lasciato sulla destra da Lirola è destinato ad essere riempito da Andrea Conti, per il quale il Milan chiede 7 milioni da versare dopo un prestito oneroso di 18 mesi. Il giocatore ha dato l’assenso, adesso sta ai due club chiudere la trattativa. Sul fronte partenze, è attesa per oggi l’offerta definitiva del Torino per Kouamé, 13 milioni più Izzo. Ma la rete di ieri complica tutto, alla fine l’ivoriano potrebbe davvero restare. C’è stato un sondaggio anche per Lasagna dell’Udinese, ma la richiesta è altissima e il tecnico Gotti si sarebbe opposto alla cessione. Infine, per il Papu Gomez si profila una pista estera, dato che lui non vuole lasciare la vetrina europea e l’Atalanta non vuole cederlo ad una diretta concorrente.

