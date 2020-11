Su Il Giornale di oggi troviamo un editoriale pungente sulla Fiorentina a firma Daniele Abbiati. Ecco uno stralcio:

Dagli stilosi Della Valle al ruspante Commisso il passo è più lungo del Ponte Vecchio. Ha iniziato a compierlo, quel passo, un allenatore che Firenze ama, abbondantemente ricambiata. Come Dante e Beatrice, Cesare e la Viola s’erano, diciamo così, persi di vista, ma ora, dieci anni dopo, possono riabbracciarsi. (…) l’imprenditore dei Due Mondi ha buttato lì una frase che potrebbe suonare a doppio taglio: «Prandelli è la figura ideale per valorizzare la rosa della squadra». Giocar bene e accumulare punti per poi fare tanti «monei» vendendo al miglior offerente Milenkovic e Castrovilli? A pensar male, nel calcio, non si fa mai peccato, figuriamoci in tempi grami come questi anche per chi ha a che fare con un pallone che rotola. Ma Cesare per ora non ci pensa, si gusta il ritorno a casa dopo il classico giro immenso. (…)