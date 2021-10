Il Giornale infierisce su Kokorin: “L’ex galeotto diventato barzelletta”

La carriera di Kokorin ricostruita dal Il Giornale. Parole pesanti sull'attaccante russo che continua a rimanere un punto interrogativo

Il Giornale descrive senza giri di parole la turbolenta carriera di Aleksandr Kokorin. In un articolo, il noto quotidiano, ripercorre tutte le "pazzie" dell'attaccante russo fino ad arrivare al suo approdo in viola. Il titolo è eloquente: "L'ex galeotto russo diventato barzelletta". Parole pesanti, per uno dei più grandi punti interrogativi di questa Fiorentina. Che sarà indisponibile anche oggi per la sfida col Cagliari.