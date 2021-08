Il giglio alabardato sulle maglie. E dall’anno prossimo un nuovo simbolo?

Stamani verrà presentata la nuova maglia della Fiorentina: un tocco retrò per i viola, che ricorda le annate 84-85 e 85-86

Mai come stavolta un sapore così vintage. La Fiorentina svelerà in mattinata il nuovo kit da gara che richiamerà gli anni '80, quando lo sponsor era Opel e le maglie griffate Ennerre. Le nuove casacche viola saranno un mix di quelle sfoggiate nell'84-85 e nell'85-86, con Mediacom e Kappa che campeggeranno accanto allo stemma "alabardato" usato sotto la gestione Pontello tra il 1981 e il 1991, metà giglio e metà F in un cerchio bianco.

L'obiettivo - scrive La Nazione - era quello di non snaturare le vecchie maglie, ma dare comunque un tocco retrò. Così come negli anni '80, anche oggi lo stemma ha provocato una spaccatura tra i tifosi. E potrebbe provocarla in misura maggiore tra un anno, visto che secondo il quotidiano potrebbe esserci un nuovo stemma a partire dalla prossima stagione. Ci sarà infine un omaggio a Davide Astori: stamani verrà svelato in quale parte del kit verrà posizionato.