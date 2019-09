Il Genoa lascia la Fiorentina a quota zero

Muore sul palo colpito in pieno recupero da Chiesa la speranza della Fiorentina di Rocco Commisso di evitare la seconda sconfitta consecutiva. Fa festa il Genoa, più avanti nello sviluppo del gioco affidato in estate ad Andreazzoli, con la personalità di Schone e la freschezza di Pinamonti e Kouamé. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è un cantiere aperto, Montella è indietro nella costruzione di un solido disegno tattico. Il problema è che alla ripresa i viola ospiteranno la Juve e faranno visita all’Atalanta: più che un calendario sembra un test di sopravvivenza.