Il garante è Italiano: Firenze è dalla sua parte

È la figura che può disinnescare, attraverso i risultati, il corto circuito creatosi con la cessione di Vlahovic

"Fiorentina, il garante è Italiano": titola così il Corriere dello Sport.

"Il garante viola è sempre più lui, Vincenzo Italiano. È l’allenatore che ha restituito un’identità di gioco ben precisa alla Fiorentina, che ha riportato il Franchi ad essere un “fortino”, con una media interna di 2,20 punti a partita, che è finalmente riuscito a gettare le basi di un sogno chiamato Europa, ma soprattutto quello che non svicola alle domande dei tifosi. (...). Dalla sua parte, il tecnico viola, ha una città intera già schierata dalla sua. I messaggi di stima dei tifosi, ieri, sono stati letti ripetutamente: l’altra metà dell’abbraccio collettivo, invece, è scritto sui social del club. Firenze si fida del feeling che da subito Italiano è stato in grado di creare con lo spogliatoio, della fame che è stato capace di trasmettere a chiunque, anche a chi, pur giocando meno, non si è mai sentito alla periferia dell’impero".