“Vlahovic mister 50 milioni”. Rinnova o parte? Decide Commisso

“Vlahovic mister 50 milioni”. Questa la valutazione del giovane attaccante serbo – secondo Repubblica Firenze. Diventato titolare con Prandelli, il quotidiano individua quello come momento decisivo nel quale sarebbe stato opportuno chiudere la questione rinnovo. Oggi, infatti, Vlahovic è diventato un uomo mercato molto ambito. La scadenza del suo contratto è fissata al giugno 2023. La Fiorentina sta cercando di trovare un accordo prima della fine del campionato, per scongiurare un’estate bollente. Vlahovic ha molti estimatori in Italia: Roma e Milan in testa. Alle quali il quotidiano aggiunge anche la Juventus che ci avrebbe fatto un pensierino. All’estero la pista più pericolosa è rappresentata dal Borussia Dortmund. Il club giallonero potrebbe cedere Erling Haaland, per oltre 100 milioni, conteso tra Barcellona e Real Madrid. Vlahovic a quel punto rappresenterebbe la prima vera alternativa. Anche il Tottenham, in Premier League, sembra fortemente interessato.

Una partita difficile

Ecco perché la partita del contratto di Dusan è molto importante. Secondaria solo all’obiettivo della salvezza. La società si sta muovendo, ha fiducia che il giocatore le dia una sorta di priorità. Al momento però non ci sono stati passi avanti: tutto fermo in attesa che qualcosa possa sbloccarsi. È chiaro che in una trattativa del genere si possono trovare molte formule. Serve un deciso e sensibile aumento di ingaggio rispetto al milione attuale. Per tentare di trovare un accordo c’è anche la via di una clausola rescissoria. Insomma gli argomenti non mancano. La verità è che oggi il rischio che alla fine della stagione Vlahovic vada via è concreto. E quindi ecco che la Fiorentina se non avrà risposte positive sul prolungamento di contratto dovrà cominciare a fare le sue riflessioni e a valutare nel caso alternative. Di sicuro oggi i viola, vista anche l’età e il prospetto, lo considerano un giocatore da 50 milioni di euro. E quindi chi è intenzionato a farsi avanti sa già che deve mettere in conto una cifra del genere. Nei prossimi giorni a Firenze arriverà anche il presidente Commisso e non è da escludere che la questione venga in parte affrontata.