Il Franchi verso il sold-out: la città sogna lo sgambetto alla capolista

Restano ancora pochissimi tagliandi per il Franchi, che si preannuncia tutto esaurito contro il Napoli. La città sogna la festa

Fiorentina-Napoli porta con sé la voglia di accarezzare un'impresa. E anche la piazza può sognare lo sgambetto alla capolista. Come si legge sul Corriere Dello Sport, ci si avvicina ad ampi passi verso il record stagionale di spettatori al Franchi. In città c'è grande ottimismo sul lavoro di Italiano e sul sogno di coccolarsi l'alta classifica. Come si legge, molti settori dell'impianto sono da tempo esauriti, così come i 450 posti del settore ospiti. Resta ancora qualche tagliando in Maratona e Ferrovia, ma sono più di 15.000 i presenti, con la netta sensazione che la partita contro gli azzurri faccia sfondare anche i 16.000 spettatori complessivi toccati contro l'Inter. Al di là delle restrizioni d'obbligo, c'è chi rimpiange il calendario: una sfida del genere avrebbe certamente meritato un pubblico di maggiore presenza.