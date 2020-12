“La Fiorentina può retrocedere in Serie B?”. Se lo chiede Giuseppe Pastore su Il Foglio, provando a dare una spiegazione ad un’altra stagione che sta andando a rotoli. Ecco alcuni passaggi: “una rosa che si deprime non appena si perde contatto con il treno dell’Europa, come se le stagioni durassero otto-nove giornate in tutto. E tutto viene trascinato in fondo al gorgo, anche Amrabat, uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione, anche Castrovilli appesantito di una maglia numero 10 che Firenze continua a offrire come un onore e un privilegio (…). E saltano gli allenatori, prima Montella e poi Iachini. E del resto Firenze ha tritato e sputato via anche il tecnico attualmente primo in classifica, collante dello spogliatoio nel momento più difficile che una squadra di calcio possa immaginare di vivere, trattandolo come un lavativo. (…) si guarda al mercato e forse già alla prossima stagione, al prossimo allenatore – Sarri? Spalletti? – perché alla Fiorentina ci si illude sempre di avere un grande futuro, sia tecnico che architettonico senza tenere mai troppo in conto il presente”.