Il dubbio di Montella: continuità o numero 9?

Vincenzo Montella è stato chiaro in conferenza stampa, difficile cambiare dopo aver imbrigliato la Juve (LEGGI). Eppure il Corriere dello Sport-Stadio tiene aperta una finestra sul possibile inserimento di un attaccante, Vlahovic o Boateng, al posto di Lirola, con Chiesa scalato sulla fascia destra. Anzi, per il quotidiano quest’ultima è l’opzione più probabile. Nel caso in cui, invece, la formazione dovesse essere la stessa di otto giorni fa, allora il Boa diventerebbe un’arma a partita in corso. La decisione arriverà a breve…