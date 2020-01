Il derby dei miliardari: Commisso-Saputo, obiettivo nuovo stadio e rilancio dei club

Bologna-Fiorentina sarà anche la sfida tra Rocco Commisso e Joey Saputo. Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo la vittoria contro il Milan del fondo Elliott e la sconfitta contro la Roma di Pallotta, il patron viola vuole tornare a sorridere battendo un altro proprietario straniero come il canadese dei rossoblu. Commisso e Saputo hanno le stesse radici ma sono arrivati al calcio in maniera diversa: Rocco ha salvato i New York Cosmos dal fallimento nel 2017, ma non è stato ammesso alla massima serie tanto da scatenare una battaglia legale tutt’ora in corso; Joey invece ha fondato i Montreal Impact agli inizi degli anni ’90. Adesso il presidente viola spera di togliersi una soddisfazione dal vivo, visto che sui campi nordamericani non c’è stata questa possibilità.

Se la classifica adesso sorride agli emiliani, il fronte strutturale è al centro di tutte e due le gestioni, entrambe orientate ad aumentare notevolmente i propri fatturati. Sotto questo profilo i felsinei sono più avanti nel percorso di un restyling dell’attuale stadio, ma non per questo certi di una data d’inizio dei lavori. Incassato l’ok della Soprintendenza sui lavori da effettuare l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci ha preannunciato che nei prossimi mesi arriverà anservirà che il progetto definitivo per la ristrutturazione, ma a tenere tutto bloccato c’è la ricerca di un partner industriale che si accolli parte delle spese. Più indietro invece le questioni viola, dopo che è stato stabilito il prezzo dell’area Mercafir: 22 milioni che Commisso non sembra intenzionato a sborsare.