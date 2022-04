Il dato negativo: Fiorentina con la porta inviolata in trasferta solo una volta

La Fiorentina non ha subìto gol in trasferta solo una volta: il 26 settembre a Udine

Tuttosport si concentra sul rendimento difensivo della Fiorentina. Da inizio campionato - si legge - ha mantenuto la porta inviolata in trasferta solo una volta, contro l'Udinese il 26 settembre 2021, cioè quasi duecento giorni fa. Da quel successo in Friuli la Fiorentina ha vinto altre volte lontano da Firenze, ma sempre subendo almeno un gol. Accade da 11 trasferta di fila e se dovesse succedere pure domani la striscia si avvicinerebbe al record negativo (13) stabilito nel campionato 2009-10. Peggio della squadra viola, fin qui, hanno fatto solo Verona e Salernitana a quota zero.