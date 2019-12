Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina è pronta a muoversi sul mercato. Dopo la brutta sconfitta di ieri, in vista del mercato di gennaio saranno intensificati i contatti con l’entourage di Politano e Berardi. Una delle priorità rimane quindi quella di rinforzare il reparto offensivo per dare maggiori opzioni all’allenatore. Da valutare inoltre la pista Kalinic, che fonti romane non danno per tramontata. «Sappiamo che manca qualcosa – ha detto Pradé – e faremo qualcosa».