Il console americano sicuro: “Commisso? Certo che vuole fare lo stadio”

Dopo tre anni sul Lungarno Amerigo Vespucci, per il console americano a Firenze Benjamin Wohlauer è già tempo di fare la valigia. E intervistato da La Nazione, il diplomatico è stato interrogato anche sulla Fiorentina, ed in particolare sul suo connazionale Rocco Commisso: “Lo stadio? Certo che lo vuole fare” ha detto Wolhauer, che tra pochi mesi lascerà la Toscana per trasferirsi in Cambogia per una nuova avventura.