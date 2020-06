Il Comune di Campi spinge per l’inizio dei lavori, ecco le tempistiche per lo stadio

Il cantiere per il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio, se davvero quella sarà la strada da intraprendere, verrà aperto entro un anno, al massimo un anno e mezzo. La Nazione mantiene i dubbi sulla decisione definitiva, ma la lettera d’interesse, scrive il quotidiano, è un’iniezione di fiducia fondamentale per avviare il processo amministrativo. I 16 ettari che erano destinati in passato alla cittadella viola sono già stati inseriti nel piano strutturale, ma l’area opzionata è ben più grande (37 ettari), e il Comune di Campi dovrà attivarsi in tal senso. Da evitare il rallentamento delle operazioni che comporterebbero le elezioni regionali di settembre: la conferenza di copianificazione dovrà tenersi prima, quindi nel giro di poche settimane. Quindi variante, lavori su Viale Allende e rilascio dei permessi. Oppure le semplificazioni offerte dalla Legge Nardella.