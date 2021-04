Il compleanno malinconico di Ribery, tra famiglia lontana e futuro

L’ultima immagine postata ieri su Instagram da Franck Ribery è forse la più malinconica: lo vediamo sulle scale di casa, da solo, con la maglia viola e il telefono in mano, occhi fissi sullo schermo. Domenica non sarà della partita, squalificato, e si trasformerà come ha già fatto in passato nel primo ultrà dei suoi compagni. Poi, da qui a poco più di due mesi, dovrà prendere una decisione sul proprio futuro: proseguire in Italia, magari al Monza, rimanere a Firenze oppure tornare in Bundesliga, dalla famiglia di cui tanto sente la nostalgia. Intanto, non gli sono mancati l’affetto e la simpatia dello staff viola: per lui due guanti di lattice gonfiati con il numero 38 disegnato. Ne dà conto La Nazione.