Il commento: “Viola, serata perfetta. Fiorentina squadra matura”

La Fiorentina supera un importante esame di maturità come la gara contro il Milan e si gode una serata perfetta

Sulle colonne del Corriere Dello Sport c'è spazio per il commento a firma Alberto Polverosi sulla serata da incorniciare della Fiorentina. I viola, battendo il Milan, entrano nella storia di questo campionato: quattro reti ai rossoneri in uno stadio gremito, un Vlahovic protagonista, la capolista piegata e il quinto posto (momentaneo) in classifica. Per i viola ci sono tutti gli ingredienti per la serata perfetta, firma di una squadra che in pochi mesi ha saputo trasformare il buio in luce. I ragazzi di Italiano hanno giocato una partita matura, senza palesare l'inferiorità nei confronti dell'avversario e mostrando idee, coraggio e personalità. Non vanno dimenticate le condizioni della difesa, letteralmente ridotta all'osso, ma anche dietro i viola hanno saputo trovare l'energia per reagire anche dopo il fulmineo uno-due di Ibra.