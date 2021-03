Il commento sulla Nazionale: “C’è disagio, Prandelli direbbe un’ombra”

Una Nazionale bella a metà ieri sera. La vittoria maturata nel primo tempo di Parma con due reti all’Irlanda del Nord ha ispirato il commento del giornalista Mario Sconcerti, di cui vi riportiamo un passaggio sulle colonne del Corriere della Sera:

E’ stata un’Italia pesante […] Non mi preoccuperei comunque molto. Per giocare bene bisogna essere in due. L’Irlanda del Nord è nella Serie C delle Nazionali europee. Non ha la capacità tecnica di dare un pallone in profondità, solo di lato. La brutta Italia di Parma rafforza semmai l’idea che l’anno di solitudine ha cambiato il modo di giocare di tutti. C’è una specie di disagio psicologico, quella che Prandelli chiamerebbe un’ombra […] con la mancanza di socialità, di divertimento comune, e quindi di stimolo.