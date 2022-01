Il commento: “Sinfonia da applausi, tutti suonano a memoria”

La Fiorentina si riprende malgrado la stecca iniziale del primo violino Vlahovic

Un gioco di incastri e soluzioni, note che oscillano su un pentagramma mai uguale. È musica per i tifosi questa vittoria, tre passi in più verso l’Europa. E con una partita in meno la classifica è una scossa di adrenalina. Suonano tutti a memoria nell’orchestra viola. Squilli di tromba per i gol di Biraghi, bellissimi, e perfetti per esecuzione. Rullo di tamburi per tutti gli altri".