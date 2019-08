Il commento: “Ribery è quello che serviva. E ai ragazzi potrà insegnare molto”

“Nessuno può dire oggi quale sarà il reale e concreto contributo di Ribery nel campionato della Fiorentina”. Parte con questa premessa il commento di Alberto Polverosi su Stadio in edicola oggi. E continua: “Possiamo dire però che un giocatore del genere serviva in una squadra così nuova, piena di giovani. Serviva un giocatore di fantasia, capace di saltare l’avversario, di creare occasioni, di rendere imprevedibile la parte finale della manovra. Un giocatore che tenga col fiato sospeso la gente. Nei giorni di Ranieri, Vlahovic, Sottil, e anche di Chiesa, Dragowski, Milenkovic e Terzic, può sembrare una scelta in controtendenza, un freno alla crescita di questi under 22. In realtà Ribery potrà insegnare molto ai ragazzi perché molto ha imparato da allenatori come Hitzfeld, Heynckes, Van Gaal, Guardiola e Ancelotti, il meglio del pensiero calcistico d’Europa”.