Il commento: “Massimo risultato con il minimo sforzo. Peccato solo per Kokorin”

Una vittoria saggia, senza strafare

"Se l’avessimo giocata l’anno scorso non sarebbe stata la stessa cosa. Ieri sera no: nonostante il freddo, i ragazzi di Italiano sono entrati in campo con i tacchetti giusti. Alla fine la squadra ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Il turnover del tecnico, con Rosati tornato brillantemente titolare tra i pali, ha dato una chance a chi ha giocato meno. Peccato solo per Kokorin, ci sarebbe piaciuto inserirlo fra le sorprese della partita. Chissà, forse un giorno Italiano riuscirà a rivitalizzare anche lui".