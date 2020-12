Il commento: Fiorentina impaurita, problemi in ogni parte del campo

Primo punto per Prandelli, punto che sa di permanenza per Maran. Vista così non è male, ma la partita di ieri ha palesato grandi difficoltà per Fiorentina e Genoa, al riparo da processi immediati ma non da un campionato reso maledettamente complicato. La paura la fa da padrona, le squadre sono definite appunto impaurite. Per restare in Serie A serve decisamente un cambio di passo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che argomenta che Prandelli non sembra aver dato la svolta che ci si aspettava, e che ci sono problemi in ogni parte del campo.