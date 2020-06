Il commento di Polverosi: “Nardella e il Franchi, una priorità… lunga sei anni”

Di seguito un estratto del commento di Alberto Polverosi sulle pagine di Stadio in edicola oggi: “Due giorni fa Dario Nardella ha detto che «la priorità è il Franchi». Nardella è il Sindaco di Firenze dal 2014, di conseguenza il Franchi è una priorità lunga sei anni. È vero che i Della Valle non hanno mai avanzato, ufficialmente, la proposta di rifacimento dello stadio di Campo di Marte, ma solo perché erano stati informati ufficiosamente che le curve non sarebbero mai state sfiorate e, conoscendo per motivi di lavoro la politica e la burocrazia italiana, si erano orientati sulla Mercafir per poi lasciar cadere anche questo progetto”. Il corsivo completo è sulle pagine dell’edizione di oggi di Stadio.