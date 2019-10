Ferrara: “La voglia di allargare il giro dei titolari, da Pedro a Ghezzal”

Su Repubblica Benedetto Ferrara ha commentato la gestione del gruppo di Vincenzo Montella. Vi proponiamo un estratto dell’articolo che potete trovare in formato integrale sul quotidiano in edicola:

Beh, adesso Montella cercherà di lavorare sulle soluzioni alternative, che ci sono, e questa è la bella notizia. Il tecnico ha a disposizione due centravanti e due esterni offensivi dotati di tecnica (Ghezzal) e di esplosività (Sottil). Ma, a occhio, sarà Vlahovic l’uomo su cui, nei tempi e nei modi opportuni, Montella punterà per plasmare una nuova forma al suo attacco. Il giovane serbo ha fisico, istinto e personalità. Poi c’è Pedro, che sta lavorando per entrare in circolo: tra fine novembre e dicembre avrà le sue occasioni. I due si faranno concorrenza, come è giusto che sia. Poi c’è la variabile Boateng, che può far gioco.