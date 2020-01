Il chiodo fisso di Vlahovic: il ritorno al gol. Nel 2019 ne ha segnati 5

Continua a lavorare sul campo, cercando di affinare l’intesa con Chiesa, ma soprattutto prova a farsi impermeabile alle voci di mercato. Dusan Vlahovic, il gigante serbo sul quale si sono concentrati gli occhi delle big del calcio italiano, ha un chiodo fisso, il ritorno al gol. Ha chiuso il 2019 con 5 reti tra i professionisti, due doppiette (una in coppa Italia e una in campionato) più il gol all’Inter valso a Montella il suo ultimo punto sulla panchina della Fiorentina (prima del ko con la Roma e del conseguente esonero) ed ora – scrive La Nazione – ha la missione di riaprire i conti quanto prima, magari già domenica al «Franchi» contro la Spal, anche per lanciare messaggi a quello che sta per diventare il suo gemello del gol, Cutrone. La scelta è ricaduta sull’ex Milan perché ritenuto quello che, per caratteristiche, meglio si sposa proprio con Vlahovic, uno che all’occorrenza può agire come seconda punta proprio per la capacità di non dare punti di riferimento in mezzo all’area, muovendosi come una trottola.

MA LA TRATTATIVA PER CUTRONE è IN STAND-BY