Il centrocampo è in riserva: a gennaio serviranno rinforzi, altrimenti sarà dura

Come scrive il Corriere Fiorentino, fin da subito si era intuito che il centrocampo fosse il reparto più fragile. Tre titolari praticamente intoccabili (Badelj, Pulgar, Castrovilli), un’alternativa che non convince l’allenatore (Benassi), un giovane unico per caratteristiche ma troppo offensivo (Zurkowski) e stop. I colpi di mercato (de Paul, Tonali) sono rimasti in canna, probabilmente rimandati a gennaio. Servono rinforzi e la dirigenza lo sa, altrimenti sarà dura reggere il passo. La sensazione è che già da Cagliari la spia della riserva segni rosso fisso.