Il casting a stelle e strisce, tra calcio e marketing: i profili sotto osservazione

Rocco Commisso è stato molto chiaro, già nei primi incontri con Pradè aveva espresso il desiderio di portare a Firenze un giocatore americano. Non un giocatore qualunque, la volontà rimane quella di avere un gruppo di giocatori completamente dentro il progetto tecnico. Per questo motivo, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono stati stilati quattro requisiti: rientrare nel giro della nazionale americana, avere il passaporto comunitario, possedere una buona tecnica ed essere un esempio fuori dal campo. Tim Weah a lungo è stato il favorito ma la concorrenza del Lille, che aveva già l’accordo con il giocatore, è stata spietata. Will Trapp, centrocampista dei Columbus Crew con passaporto greco, non ha superato l’ultimo step. Josh Sargent, attaccante del Werder Brema, è stato osservato ma la mancanza del passaporto europeo ha fatto arenare i discorsi, poichè dopo l’affare Terzic la Fiorentina ha soltanto uno slot libero per gli extracomunitari. L’unico profilo che risponde a tutti i requisiti è quello di Matt Miazga, la squadra viola ci sta provando ma non è facile trattare con il Chelsea che chiede 20 milioni.