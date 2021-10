Il caso Vlahovic e la richiesta di Italiano… tradita dalla mossa della società

L'analisi del quotidiano

Il Corriere Fiorentino, nel commentare le parole di Italiano in conferenza stampa, scrive che il tecnico avrebbe fatto volentieri a meno del polverone che si è alzato intorno a Dusan Vlahovic. L'allenatore viola chiede per la seconda volta serenità, lo aveva fatto anche prima del Napoli ma due giorni dopo è arrivato il comunicato di Commisso sul mancato rinnovo, e per una dozzina di giorni non si è parlato d'altro. Anche in estate il bomber serbo è stato al centro di mille voci, ma aveva dalla sua parte lo scudo della società: adesso non più.