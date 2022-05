Il cammino delle altre: Roma, Lazio e Atalanta ai raggi X, Italiano osserva

Con loro la Fiorentina, attesa dalla trasferta di Marassi con la Samp e dalla sfida alla Juve in casa all'ultima

Sul Corriere Fiorentino in edicola oggi è presente un focus sulle concorrenti della Fiorentina per l'Europa: la Lazio, avanti di tre punti rispetto alle altre, non ha due sfide semplici: Juventus e Verona, con Immobile non al meglio, sono due ostacoli notevoli, anche se i biancocelesti attraversano un buono stato di forma generale. La Roma è quella con il calendario più semplice: il Venezia spacciato stasera, il Torino all'ultima d'anticipo. Ma anche la finale di Conference League da tenere in considerazione. Se la Salernitana battesse l'Empoli alle 15, il Venezia sarebbe automaticamente retrocesso e questo faciliterebbe le cose ai giallorossi, ancora orfani di Mkhitaryan. Infine l'Atalanta, che per tenere vive le speranze europee deve battere il Milan lanciato verso lo scudetto e poi ripetersi con l'Empoli, con un ambiente ai minimi storici di serenità e un Gasperini mai così in discussione.