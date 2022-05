Il calvario di Odriozola: poco più di tre ore in campo da marzo a oggi

Il laterale basco non ce la fa neanche per la trasferta di domani contro la Sampdoria

Odriozola ci ha provato fino all’ultimo ma anche ieri, nella pre-rifinitura, è stato costretto a dare forfait: La Nazione scrive che se ne riparlerà, forse, per la Juventus. E fanno tre gare di fila saltate, con appena otto gettoni dal 1' su 18 per il terzino spagnolo nel girone di ritorno, 198’ giocati da inizio marzo a oggi. Spazio allor a Venuti con Milenkovic, Igor e Biraghi davanti a Terracciano. I dubbi: ballottaggio serrato tra Duncan e Maleh per il ruolo di mezzala sinistra con Bonaventura e Torreira negli altri due posti. Davanti non si dovrebbe prescindere né da Gonzalez né soprattutto da Cabral mentre resta aperto il dilemma tra Saponara e Ikoné per la terza maglia.