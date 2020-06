Il calcio riparte, ma sarà più social. Ecco l’era del pallone a distanza

La Nazione scrive che, per chi è abituato a guardare le partite in tv o ascoltarle alla radio, non cambierà molto. Ma per il resto, sarà tutto un altro calcio. A partire dalla conferenza della vigilia, di buon mattino in compagnia di Mister Iachini, ma attraverso i canali della Fiorentina e non più in presenza in sala stampa; poi allo stadio, con i 29mila abbonati che non potranno assistere alle restanti 6 gare casalinghe e verranno per questo rimborsati (da capire solo le modalità); e infine, il contatto fra beniamini e fan avverrà via social network, ora più che mai. La Fiorentina è pronta a ripartire seguendo tutte le direttive del Governo: attenzione e rigore sono le uniche armi contro il virus.