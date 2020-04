Il Corriere dello Sport – Stadio riporta l’ultima idea del calcio per ripartire dopo l’emergenza, rappresentata dai maxi-ritiri. Con i centri sportivi trasformati in veri e propri bunker anti-Coronavirus che isolino le squadre tra una partita e l’altra. Sul quotidiano si leggono gli scenari, una volta terminata la quarantena: i calciatori dovranno scordarsi i rientri a casa ed i lunedì liberi in famiglia. Dal via libera saranno necessarie almeno 3 settimane di preparazione atletica e poi gare ogni tre giorni, a porte chiuse. Il calcio, qualora dovesse riprendere, lo farà dentro una bolla.

Nel dettaglio, ai presidenti dei club verrà chiesto di sanificare i centri sportivi, di circoscriverne l’accesso solo ad una ristretta cerchia di persone tra atleti, staff tecnico, medici, preparatori, cuochi e magazzinieri e di eseguire esami approfonditi prima di concedere l’idoneità.

Chi ha contratto il Covid-19 farà un percorso diverso, sottoponendosi a visite agli apparati respiratori e cardiovascolari. I calciatori risultati positivi verranno sottoposti a uno screening completo, per escludere possibili danni collaterali. Uno dei principali problemi, evidenziati dal giornale, è la carenza di strutture adeguate a garantire l’isolamento dei club, nei propri centri sportivi. Sono solo 11, infatti, le società della massima serie a poterlo garantire. Le a

ltre, tra le quali la Fiorentina, dovrebbero utilizzare strutture pubbliche, con il rischio di esporre calciatori e staff al contatto con estranei. Per non parlare poi dei club di Serie B, Serie C e del vasto mondo dei dilettanti. Possibile che ai club professionisti sprovvisti di un centro sportivo

, vengano chiesti controlli costanti per tutta la durata del campionato, sempre che abbiano le possibilità.

adeguatoSe ne saprà di più entro martedì, giorno in cui la commissione tornerà a riunirsi.