Il borsino viola: su la difesa, Chiesa così così, arriva il turnover per gli esterni?

Chi sale: Pezzella ha già messo in guardia i suoi compagni (LEGGI), ma il trio dei moschettieri viola è pronto all’esame Immobile. L’attaccante campano ha messo a segno 9 reti in 8 partite, è lui l’uomo da tenere d’occhio questa sera. Centottanta minuti di imbattibilità sono un dato confortante, che va confermato contro Ciro e compagni. Inoltre, dove non arriva la difesa, arriva un ritrovato Dragowski.

Il momento di Chiesa: gli auguri di Rocco e di Ribery (CLICCA) non possono che avergli fatto piacere, e c’è anche un ringraziamento speciale con tanto di maglia viola sui social (QUI la foto), ma la rabbia per i fatti di Brescia è tanta. Fede ha voglia di regalare a Commisso la prima vittoria da spettatore al Franchi.

Chi scende: gli esterni. Ottimo Dalbert fin qui, ma a Brescia è incappato in una serata storta. Diverso il discorso per Lirola, che ancora non sembra inserito pienamente negli schemi dell’Aeroplanino. Sono loro i maggiori indiziati per un eventuale turnover in settimana.