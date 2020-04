Il borsino viola: sarà una ripartenza nel segno di Franck Ribery

La Gazzetta dello Sport si fa quattro domande in relazione al rientro in campo di ognuna delle 20 squadre di Serie A, ecco la sezione relativa alla Fiorentina.

-Quando è previsto il rientro dei giocatori al momento all’estero? Ribery rientrerà quando il club sarà certo sulla ripresa.

-Chi, tra gli infortunati, potrebbe recuperare per un rientro a fine maggio? Ribery è guarito intorno al 30 marzo, ma deve allenarsi coi compagni in maniera più intensa. Kouamé si è rotto il crociato quando era al Genoa, ma potrebbe tornare in pista.

-Il modulo potrebbe cambiare dopo lo stop? No, avanti con il 3-5-2.

-Quali giocatori potrebbero incidere di più nel finale di campionato? Ribery. E Chiesa sembra nuovamente dentro il progetto viola.