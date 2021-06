Il Bologna ha trovato l’attaccante: piaceva anche alla Fiorentina

Il ritorno di Lyanco e l'arrivo di Arnautovic dalla Cina: Sinisa Mihajlovic si prepara ad accogliere i rinforzi per il suo club

La Gazzetta dello Sport assicura che il Bologna lavora duro sul mercato per accontentare Mihajlovic: “Da una parte è ben avviato il discorso con Marko Arnautovic e dall’altra si lavora per arrivare a Lyanco. Con l’attaccante austriaco il percorso pare in discesa, la proposta di contratto quadriennale (tre anni a Bologna e uno, eventualmente, a Montreal) ha già incontrato il gradimento del fratello agente, che in settimana è stato a Casteldebole, e per concretizzare l’operazione si attende solo che lo Shanghai lo svincoli a parametro zero: probabilmente la prossima settimana”. Arnautovic è stato accostato più volte alla Fiorentina nel corso dell'estate 2019, quella del passaggio di proprietà fra Della Valle e Commisso.